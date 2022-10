Metropole Television - M6 öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Metropole Television - M6 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2022 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Metropole Television - M6 im vergangenen Quartal 290,1 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metropole Television - M6 308,0 Millionen EUR umsetzen können.

