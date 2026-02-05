Metropolis Healthcare gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Metropolis Healthcare hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,99 INR, nach 6,12 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Metropolis Healthcare mit einem Umsatz von insgesamt 4,06 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,76 Prozent gesteigert.

