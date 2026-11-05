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05.11.2026 06:31:28
Metropolis Healthcare hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Metropolis Healthcare lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 3,64 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Metropolis Healthcare 2,54 INR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,97 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Metropolis Healthcare einen Umsatz von 4,29 Milliarden INR eingefahren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 3,38 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 4,95 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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