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07.08.2026 06:31:29
Metropolis Healthcare: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Metropolis Healthcare hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,73 INR gegenüber 2,17 INR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Metropolis Healthcare im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,50 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 3,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,67 INR sowie einen Umsatz von 4,46 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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