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15.05.2026 06:31:29
Metropolis Healthcare stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Metropolis Healthcare lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,46 INR. Im Vorjahresviertel hatte Metropolis Healthcare 1,42 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 4,25 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,45 Milliarden INR umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,19 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Metropolis Healthcare 7,07 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Metropolis Healthcare im vergangenen Geschäftsjahr 16,46 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metropolis Healthcare 13,31 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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