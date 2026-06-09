Metropolitan Bank Aktie
WKN DE: A2H7DY / ISIN: US5917741044
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10.06.2026 00:02:36
Metropolitan Bank Director Sells 5,000 Shares as Stock Climbs 42% in a Year
Robert C. Patent, a director of Metropolitan Bank Holding Corp. (NYSE:MCB), reported the sale of 5,000 shares in an open-market transaction on June 4, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($90.21); post-transaction value based on June 4, 2026 market close, with direct holdings valued at $8,692,238.45.* 1-year performance calculated as of June 4, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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20.04.26
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