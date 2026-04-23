Metropolitan Bank gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Metropolitan Bank präsentierte am 21.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Metropolitan Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 137,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 122,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at