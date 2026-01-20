Metropolitan Bank Aktie
WKN DE: A2H7DY / ISIN: US5917741044
|
20.01.2026 23:28:20
Metropolitan Bank Holding Corp. Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - Metropolitan Bank Holding Corp. (MCB) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $28.85 million, or $2.77 per share. This compares with $21.41 million, or $1.88 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 24.5% to $88.40 million from $71.00 million last year.
Metropolitan Bank Holding Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $28.85 Mln. vs. $21.41 Mln. last year. -EPS: $2.77 vs. $1.88 last year. -Revenue: $88.40 Mln vs. $71.00 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Metropolitan Bank Holding Corp Registered Shs
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Metropolitan Bank gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)