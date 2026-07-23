Metropolitan Bank präsentierte Quartalsergebnisse

Metropolitan Bank präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Metropolitan Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 129,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at