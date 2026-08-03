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03.08.2026 06:31:29
Metropolitan Bank Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Metropolitan Bank Trust hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 2,73 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Metropolitan Bank Trust 2,80 PHP je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Metropolitan Bank Trust 56,75 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 53,94 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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