Metropolitan Bank Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Metropolitan Bank Trust lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,92 Prozent auf 930,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 958,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at