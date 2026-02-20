|
Metropolitan Bank Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Metropolitan Bank Trust hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,77 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,76 PHP je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,45 Prozent auf 38,95 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,88 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,06 PHP. Im Vorjahr waren 10,71 PHP je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 152,00 Milliarden PHP, gegenüber 204,15 Milliarden PHP im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 25,55 Prozent präsentiert.
Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,09 PHP je Aktie sowie einen Umsatz von 157,36 Milliarden PHP ausgegeben.
