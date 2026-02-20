20.02.2026 06:31:28

Metropolitan Bank Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Metropolitan Bank Trust hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,77 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,76 PHP je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,45 Prozent auf 38,95 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50,88 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,06 PHP. Im Vorjahr waren 10,71 PHP je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 152,00 Milliarden PHP, gegenüber 204,15 Milliarden PHP im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 25,55 Prozent präsentiert.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,09 PHP je Aktie sowie einen Umsatz von 157,36 Milliarden PHP ausgegeben.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen