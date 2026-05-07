Metropolitan Bank Trust präsentierte Quartalsergebnisse

Metropolitan Bank Trust hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,95 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Metropolitan Bank Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0,940 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 932,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 927,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at