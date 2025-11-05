Metropolitan Bank Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Metropolitan Bank Trust präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,76 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,70 PHP je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 55,01 Milliarden PHP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,93 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,67 PHP je Aktie sowie einen Umsatz 38,90 Milliarden PHP prognostiziert.

