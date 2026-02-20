20.02.2026 06:31:28

Metropolitan Bank Trust vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Metropolitan Bank Trust hat am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,94 USD. Im letzten Jahr hatte Metropolitan Bank Trust einen Gewinn von 0,950 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Metropolitan Bank Trust im vergangenen Quartal 663,6 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Metropolitan Bank Trust 875,3 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,84 USD. Im letzten Jahr hatte Metropolitan Bank Trust einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,64 Milliarden USD – eine Minderung um 25,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,56 Milliarden USD eingefahren.

