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06.05.2026 06:31:29
Metropolitan Bank Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Metropolitan Bank Trust hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,80 PHP beziffert, während im Vorjahresquartal 2,72 PHP je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Metropolitan Bank Trust 55,05 Milliarden PHP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 53,77 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,02 PHP sowie einem Umsatz von 41,89 Milliarden PHP in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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