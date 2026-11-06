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06.11.2026 06:31:28
Metropolitan Bank Trust zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Metropolitan Bank Trust hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 2,54 PHP gegenüber 2,76 PHP je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,67 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,01 Milliarden PHP in den Büchern standen.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,92 PHP je Aktie sowie einen Umsatz 42,87 Milliarden PHP prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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