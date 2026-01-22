Metropolitan Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Metropolitan Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,77 USD. Im letzten Jahr hatte Metropolitan Bank einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 140,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 124,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,62 USD. Im Vorjahr waren 5,93 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,10 Prozent auf 527,15 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 492,21 Millionen USD erwirtschaftet worden.

