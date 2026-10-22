Metropolitan Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Metropolitan Bank hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,58 USD, nach 0,670 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 150,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Metropolitan Bank 134,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at