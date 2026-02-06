Metsa Board A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Metsa Board A veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 393,5 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 446,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,440 EUR. Im Vorjahr waren 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8,40 Prozent auf 1,94 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,78 Milliarden EUR gelegen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,246 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 1,79 Milliarden EUR festgelegt.

