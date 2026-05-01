Metsa Board A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Metsa Board A hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 393,7 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 480,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at