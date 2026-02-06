Metsa Board B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Metsa Board B hat am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 EUR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Metsa Board B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 393,5 Millionen EUR im Vergleich zu 446,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Metsa Board B vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,440 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,94 Milliarden EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,78 Milliarden EUR.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,246 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 1,79 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at