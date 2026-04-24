Metso Outotec: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Metso Outotec veröffentlichte am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,65 Prozent auf 1,46 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at