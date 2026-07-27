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27.07.2026 06:31:29
Metso Outotec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Metso Outotec hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1,55 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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