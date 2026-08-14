Mewat Zinc mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mewat Zinc ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mewat Zinc die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mewat Zinc 1,22 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 87,9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at