Mex Polska stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mex Polska lud am 27.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 PLN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mex Polska ein EPS von -0,130 PLN in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 29,5 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,9 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at