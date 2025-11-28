Mex Polska vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mex Polska stellte am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 PLN je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 36,9 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,5 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

