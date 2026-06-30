Mexco Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mexco Energy hat am 29.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,630 USD. Im Vorjahr waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6,56 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,36 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at