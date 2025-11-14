Mexco Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mexco Energy lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im letzten Jahr hatte Mexco Energy einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mexco Energy in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at