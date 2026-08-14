Mexco Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mexco Energy hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,24 USD. Im letzten Jahr hatte Mexco Energy einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 2,0 Millionen USD gegenüber 1,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at