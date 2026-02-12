Mexco Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mexco Energy hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 26,98 Prozent zurück. Hier wurden 1,4 Millionen USD gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at