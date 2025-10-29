Mexican Gold Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mexican Gold Mining ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mexican Gold Mining die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Mexican Gold Mining ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at