Pyramid Aktie
WKN DE: A254W5 / ISIN: DE000A254W52
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22.04.2026 00:47:21
Mexican pyramid gunman had materials tied to Columbine shooting, officials say
A 27-year-old suspect who opened fire at the Teotihuacan archaeological site possessed material related to the Columbine school shooting in the United States, Mexican authorities said.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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