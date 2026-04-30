Mexichem SAB de CV Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mexichem SAB de CV Registered hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,610 MXN je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Mexichem SAB de CV Registered im vergangenen Quartal 34,47 Milliarden MXN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mexichem SAB de CV Registered 36,96 Milliarden MXN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at