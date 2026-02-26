Mexichem SAB de CV Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mexichem SAB de CV Registered äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,47 MXN. Im Vorjahresquartal waren -0,600 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mexichem SAB de CV Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34,32 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren 35,77 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,460 MXN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mexichem SAB de CV Registered 1,47 MXN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 137,59 Milliarden MXN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 146,29 Milliarden MXN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at