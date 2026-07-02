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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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02.07.2026 16:47:20
Mexico: The 2026 World Cup's best host?
Mexico has fully embraced its role as a World Cup host. Many visitors rave about the atmosphere and wish there were more knockout-stage matches in Mexico as opposed to the United States.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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