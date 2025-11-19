NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
19.11.2025 23:00:30
Mexico Is Now the United States’ Top Buyer
For first time in at least 30 years, the United States has exported more to Mexico than Canada, U.S. government data show, in a sign of how much North American trade has consolidated.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!