Mexiko - Zehntausende bei Kundgebung von Präsident Obrador

Mexiko City (Reuters) - In Mexiko haben am Sonntag Zehntausende Menschen bei einer Kundgebung des mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador ihre Unterstützung für das Staatsoberhaupt vor den Parlamentswahlen 2024 zum Ausdruck gebracht.

"Mexiko wird nicht mehr von einer Oligarchie regiert, sondern von einem demokratischen System, in dem die Armen an erster Stelle stehen", sagte der Präsident zu seinen Anhängern auf dem zentralen Zocalo-Platz in der Hauptstadt Mexiko City. Die Zustimmungswerte des Präsidenten liegen offiziellen Umfragen zufolge bei etwa 60 Prozent.

Die Kundgebung fand zwei Wochen nach der bislang größten Demonstration gegen die vom Präsidenten geplante Reform des Wahlsystems statt, bei der Zehntausende auf die Straße gingen. Die Amtszeit des Präsidenten ist derzeit auf sechs Jahre begrenzt. Bei seinem Amtsantritt Ende 2018 hat Lopez Obrador versprochen, sich vorrangig um die Armen zu kümmern und das enorme Wohlstandsgefälle in Mexiko zu verringern. Das Land kämpft zudem mit Korruption und Drogenkriminalität.

(Bericht von Ana Isabel Martinez und Diego Ore, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)