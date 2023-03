Meyer Burger-Aktie tiefrot: Meyer Burger produziert weniger Solarmodule

2023 werde nun mit einer Gesamtleistung von etwa 800 Megawatt gerechnet, teilte das Unternehmen Meyer Burger Technology mit Sitz im schweizerischen Thun am Donnerstag mit. Ursprünglich waren für dieses Jahr mindestens 1 Gigawatt angepeilt - nach gut 320 Megawatt 2022.

Als Grund wurden Probleme in weltweiten Lieferketten bei Industrieelektronik angegeben. Der Hochlauf der dritten Fertigungslinie am Standort Freiberg werde deswegen in den Sommer verschoben. Zudem will das Unternehmen eine einheitliche Produktplattform für Solarmodule einführen. Den Angaben nach könnten so Kapazitäten künftig schneller aufgebaut werden.

Die Meyer Burger-Aktie verliert via SIX zeitweise 14,17 Prozent auf 0,5965 Franken.

