Meyer-Werft übergibt Kreuzfahrtschiff 'Arvia' an Reederei

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - Die Papenburger Meyer-Werft hat das neue Kreuzfahrtschiff "Arvia" am Donnerstag in Bremerhaven an die Reederei P&O Cruises (Carnival) übergeben. Die "Arvia" kann rund 5200 Passagiere aufnehmen und ist baugleich mit der 2020 ausgelieferten "Iona", wie das Unternehmen mitteilte. Nach Angaben der Werft wird die "Arvia" mit flüssigem Erdgas (LNG) betrieben.

Das Schiff hatte die Meyer-Werft Anfang November verlassen. Hunderte Menschen verfolgten die Überführung. Im niederländischen Eemshaven wurde es erprobt, bevor es mit Verspätung in Bremerhaven ankam. "Die aktuell angespannte globale Situation mit Lieferengpässen und Materialknappheit stellt den Bau so komplexer Kreuzfahrtschiffe vor Herausforderungen", sagte Geschäftsführer Jan Meyer. Bis 2025 arbeitet die Werft an sechs Kreuzfahrtschiffen. Dafür stellt sie weitere Beschäftigte ein./jbi/DP/men