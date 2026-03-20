20.03.2026 06:31:28

Mezzan: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mezzan hat am 18.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 KWD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Mezzan ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 KWD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mezzan in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68,6 Millionen KWD im Vergleich zu 65,4 Millionen KWD im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,060 KWD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,050 KWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 297,15 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 286,13 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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