Mezzan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mezzan hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 KWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 KWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,45 Prozent auf 87,6 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel hatte Mezzan 88,0 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at