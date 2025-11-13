Mezzan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mezzan präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Mezzan hat ein EPS von 0,01 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68,6 Millionen KWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69,5 Millionen KWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at