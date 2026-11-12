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12.11.2026 06:31:28
Mezzan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mezzan ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mezzan die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde mit 0,01 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite standen 74,2 Millionen KWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 69,5 Millionen KWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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