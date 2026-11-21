MFA Financial Aktie
WKN DE: A2P1JZ / ISIN: US55272X5086
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21.11.2026 22:49:04
MFA Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, MFA Financial (NYSE:MFA) announced that rising interest rates and mortgage spread expansion caused unrealized accounting losses across its portfolio. Long-term shareholders should focus on the underlying portfolio yields, as the business works through legacy credit issues while deploying new capital at higher rates.
Three things management said stand out.
Non-performing loans have weighed on distributable earnings (DE)--a non-GAAP measure of core operational earnings--but aggressive credit resolutions have reduced legacy multifamily holdings to under $300 million.
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