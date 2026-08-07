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07.08.2026 06:31:29
MFA Financial präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
MFA Financial hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 252,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MFA Financial einen Umsatz von 170,4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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