MFA Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MFA Financial hat am 04.05.2023 die Bücher zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,620 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MFA Financial -0,860 USD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 39,4 Millionen USD, gegenüber 63,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 37,56 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at