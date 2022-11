MFA Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MFA Financial hat am 03.11.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2022 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MFA Financial ein EPS von 1,08 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,42 Prozent auf 52,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 61,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at