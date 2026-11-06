MFA Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MFA Financial gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MFA Financial 0,350 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 348,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 91,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MFA Financial einen Umsatz von 182,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at