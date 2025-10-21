MFE-Finanzchef übernimmt Führung von ProSieben.Sat.1

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) bekommt nach der Übernahme durch MFE - Media for Europe (MFE-MEDIAFOREUROPE) eine neue Führung. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Marco Giordani, bislang MFE-Finanzvorstand den Vorstandsvorsitz von Bert Habets, wie das Unternehmen am Dienstag in Unterföhring mitteilte. Habets bleibe für einen nahtlosen Übergang bis Jahresende beratend im Unternehmen, hieß es weiter.

Der Posten des Finanzvorstands wird auf Interimsbasis künftig von Bob Rajan übernommen. Er folgt auf Martin Mildner, der das Unternehmen verlassen wird. Rajan war bisher Managing Director beim US-Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal.

Der Führungswechsel unterstreiche das Ziel, die strategische Transformation von ProSiebenSat.1 weiter zu beschleunigen, so der Medienkonzern laut Mitteilung.

Zudem tritt Markus Breitenecker, bisher Chief Operating Officer, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurück. Die Position soll auf Vorstandsebene nicht neu besetzt werden./err/jha/